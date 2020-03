Mortal Kombat 11 : une Aftermath Kollection en fuite, ça sent bon les nouveaux DLC

Mortal Kombat a sa Komplete Edition, et Mortal Kombat X avait eu droit à sa XL Edition, pour retrouver leur contenu de base et leurs personnages en DLC dans un même coffret, physique comme numérique. Sans surprise, il se pourrait que leur successeur suive la même voie.

Des joueurs ont découvert sur Steam, en tombant par hasard sur la liste des bundles comprenant Mortal Kombat 11 dans la boutique, un nom qu'ils n'avaient encore jamais lu auparavant : Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection. La référence a depuis été supprimée par Warner Bros. Games et NetherRealm Studios, mais il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des fans.

Cette compilation numérique semble avoir le titre idéal pour un bundle regroupant le jeu de combat et son voire ses Kombat Packs. Ed Boon a en effet teasé la communauté quant à l'arrivée de nouveaux DLC cette année, et les rumeurs autour de l'intégration de Fujin, Sheeva et Ash d'Evil Dead se font de plus en plus pressentes. Bref, tous les astres sont alignés pour qu'un Kombat Pack 2 avec plusieurs guerriers inédits soit très bientôt annoncé pour Mortal Kombat 11.