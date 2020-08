Mortal Kombat 11: Aftermath, le Pack de Skins Klassique Femme Fatale disponible gratuitement

Mortal Kombat 11: Aftermath coûtait un peu cher au lancement, mais il a au moins le mérite de proposer du contenu gratuit à ses acheteurs. Trois Packs de Skins étaient en effet prévus pour agrandir la garde-robe des joueurs, et la distribution a commencé avec le bundle Chaleur Estivale le 6 août dernier.

NetherRealm enchaîne avec le Pack de Skins Klassique Femme Fatale qui comprend des tenues sexys inspirées de Mortal Kombat 3. Vous allez pouvoir débloquer les apparences Kitana : Unique Survivante, Jade : Nuances de l’Histoire et Skarlet : Vieux Sang, dont les nuances et les couleurs peuvent être appréciées dans une bande-annonce de gameplay dédiée. Le DLC est disponible dès maintenant sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, et le sera le 28 août sur Switch.

La prochaine étape, c'est la troisième et dernière extension appelée All Hallows’ Eve, prévue pour le 8 octobre avec encore une fois trois skins. Pour rappel, Aftermath a baissé de prix, passant de 39,99 € à 29,99 €, tandis que l'Aftermath Kollection numérique avec le jeu de base et toutes les extensions est à présent vendue pour 44,99 € au lieu de 59,99 €. Si vous préférez le jeu seul, il est vendu à partir de 25 € chez Amazon.