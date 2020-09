Second Extinction : la date de sortie dévoilée avec une vidéo artistique

C'est lors de l'Inside Xbox de mai dernier que Microsoft dévoilait Second Extinction, un jeu de tir coopératif avec des dinosaures et développé par Systemic Reaction (Avalanche Studios). Le titre est évidemment attendu sur Xbox One et Xbox Series X et S, mais il sortira d'abord sur PC en Early Access.

Les développeurs avaient prévu de lancer cet accès anticipé en septembre, il faudra patienter quelques jours de plus, la date de sortie de Second Extinction est fixée au 13 octobre 2020 sur PC, via Steam. L'annonce a été faite via une vidéo où l'artiste Tom Dubois, auteur de jaquettes pour des jeux Konami (Castlevania et Contra entre autres), réalise l'artwork de Second Extinction, avec évidemment des dinosaures impressionnants et des grosses armes à feu. La musique est quant à elle composée par Cody Carpenter, qui est autre que le fils du réalisateur et compositeur John Carpenter.

Rendez-vous donc dans un mois pour découvrir Second Extinction en Early Access sur PC, et à une date encore inconnue pour les versions Xbox One, Series X et S.

