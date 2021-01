CINEMA : OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire, un second teaser et un report de la date de sortie

Les salles de cinéma sont toujours fermées, mais les spectateurs n'attendent que leur réouverture pour découvrir de nouveaux films. Parmi eux, il y aura OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire, troisième film avec Jean Dujardin, réalisé par Nicolas Bedos cette fois et qui devait normalement sortir le 3 février prochain.

Aujourd'hui, Gaumont partage un second teaser d'OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire, bien moins orienté vers l'action et l'aventure que le premier. Ici, Hubert Bonisseur de La Bath découvre l'Afrique des années 80, l'espion n'a rien perdu de son égo démesuré, mais l'humour est quand même bien moins acerbe que lors de ses périples au Caire et à Rio.

Ne jugeons pas avant d'avoir vu le film dans son intégralité, mais pour cela, il faudra patienter. Gaumont n'affiche plus de date de sortie précise en salles, seulement un « prochainement au cinéma » en fin de vidéo, le studio nous donne « rendez-vous dans 3 mois », en croisant les doigts. Bref, la sortie d'OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire sera étroitement liée à la réouverture des salles de cinéma. D'ici là, vous pouvez retrouver OSS 117 : Le Caire, nid d'espions et OSS 117 : Rio ne répond plus dans un coffret à 7,50 € sur Amazon.