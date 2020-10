CINEMA : OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire, un premier teaser avec Jean Dujardin en grande forme

Avec son humour irrévérencieux, OSS 117 a déjà séduit des millions de spectateurs avec deux films réalisés par Michel Hazanavicius, à savoir Le Caire, nid d'espions et Rio ne répond plus. Plus de 10 ans plus tard, l'espion créé par Jean Bruce avant même James Bond sera de retour, au Kenya cette fois.

Aujourd'hui, Gaumont dévoile un premier teaser pour OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, où Hubert Bonisseur de La Bath nous souhaite une bonne année 1981 avant de castagner des soldats communistes et s'enfuir en hélicoptère, dans le pur esprit de Jean-Paul Belmondo. L'occasion pour l'agent secret de briser le quatrième mur et de nous donner rendez-vous le 3 février 2021 au cinéma pour découvrir le film.

Cette fois, OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire sera réalisé par Nicolas Bedos (La Belle Époque), les fans avaient grincé des dents suite à cette annonce l'année dernière, mais ce teaser est tout de même un peu rassurant. En attendant de découvrir le film en début d'année prochaine, vous pouvez retrouver les deux premiers volets dans un coffret Blu-ray à 19,99 € sur Amazon.fr.