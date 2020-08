Second Extinction : une date pour l'Accès Anticipé, des détails sur l'Effort de Guerre et ses nouveautés régulières

Second Extinction était l'un des jeux les plus intéressants présentés à l'Inside Xbox de mai dernier. Il faut avouer que son concept est alléchant, lui qui nous promet des séquences d'action et de survie en coopération à trois joueurs face à des dinosaures relâchant du loot en tout genre.

Julianne Harty, responsable produit chez Systemic Reaction, a été interrogée au sujet d'une fonctionnalité importante chez IGN, appelée Effort de Guerre. Le War Effort, en version originale, est l'initiative regroupant toutes les modifications de contenu et de difficulté régulières qui accompagneront la communauté durant l'Early Access et au-delà. Et visiblement, c'est à travers ces évolutions fréquentes que la meta de Second Evolution avancera avec le temps.

L'Effort de Guerre reflète les changements dans la lutte en cours contre les dinosaures et garantit que vous devrez toujours rester sur vos gardes. C'est un environnement hautement interactif et communautaire dans lequel les joueurs peuvent se battre, nous permettant de créer du nouveau contenu qui évolue au fil du temps. L'Effort de Guerre fait partie intégrante de la façon dont nous allons introduire de nouveaux dinosaures, des missions et plus encore en tant qu'expérience de service en direct, et c'est une fonctionnalité que nous sommes ravis d'étoffer pleinement lors de l'Accès Anticipé. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, L'Effort de Guerre calcule les statistiques des parties des joueurs et les utilise pour modifier le niveau de menace des futurs matchs, ce qui signifie que vous affronterez différents niveaux difficiles de dinosaures.

Essentiellement, l'activité des dinosaures est constamment surveillée et chaque zone est associée à un Niveau de Menace - 1 étant le plus petit, 3 étant le plus élevé. Ces dinosaures sont assez implacables. Si vous y allez, coincez-les dans une zone jusqu'à ce que le niveau de menace baisse, ils vont se déplacer vers une autre zone et par la suite ce Niveau de Menace augmente. Ce niveau de menace s'ajuste chaque semaine, et c'est l'une des choses que nous examinerons dans le cadre de l'Accès Anticipé. Pour nous, l'Accès Anticipé ne concerne pas seulement ce que fait la communauté, mais aussi comment elle le fait. il. Comment font-ils face à certains scénarios ? Que faut-il régler ? Que veulent-ils régler ? C'est aussi l'occasion pour nous de trouver d'autres moyens de tuer des dinosaures dans d'autres modes en dehors des missions, comme un mode Horde, et de voir ce que les gens aiment. C'est un processus collaboratif et c'est pourquoi nous avons choisi cette voie.

Le Niveau de Menace affectera avant tout la difficulté de la zone. Si vous savez tirer droit - contrairement à moi, une menace de niveau 1 est probablement faisable en solo; une menace de niveau 3 ne serait recommandée que pour les équipes expérimentées à 3 joueurs. C'est là que la coopération prend tout son sens - vous allez avoir besoin de ce pack de munitions supplémentaire d'un ami (ou joueur aléatoire) et vous aurez certainement besoin d'une réanimation, à moins que vous ne vouliez jouer le rôle final de Jeff Goldblum dans Jurassic Park. Pour les zones de niveau supérieur, cela aura également un impact sur la difficulté des ennemis que vous rencontrez , ainsi que les activités que vous pouvez effectuer. Et bien sûr, toutes les zones en mode Émergence (NDLR, avec des dinosaures plus méchants que la normale) changeront également la difficulté) des dinosaures, l'environnement, les récompenses et même l'efficacité de vos objets. Il est important de donner aux joueurs une raison de s'aventurer dans les profondeurs de notre enfer peuplé de dinosaures, afin que les créatures les plus coriaces relâchent les équipements les plus rares. Et ce dino-loot sera échangeable contre des améliorations convoitées.