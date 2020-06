Second Extinction : 11 minutes de gameplay avec de méchants dinos

Systemic Reaction, c'est l'unité d'Avalanche Studios Group à qui nous devons Generation Zero. Il veut développer son savoir-faire en termes de jeux multijoueurs coopératifs avec une nouvelle franchise excitante : Second Extinction. Le but est cette fois de former des groupes de trois survivants pour affronter des dinosaures en ligne, rien que ça.

La première bande-annonce avait posé les bases de l'ambiance, place désormais à une présentation du gameplay à l'occasion de l'IGN Expo de ce soir. Un développeur est ainsi revenu sur les bases de l'histoire, où une extinction de masse de la race humaine a été générée par le retour de créatures préhistoriques mutantes. Il y aura ainsi un tas d'ennemis avec des pouvoirs mystiques, comme de l'invisibilité, mais aussi des monstres plus imposants, à l'instar de T-Rex encore plus dangereux que ceux que nous connaissons. Ah, et il n'y aura pas de gentils herbivores, même ceux-ci se sont transformés en opposants vindicatifs.

De notre côté, il y aura quatre soldats différents avec des classes et compétences propres, et aussi un minimum de personnalité que nous ressentirons dans leur style de combat et les petites phrases lancées lors des combats. Nous pourrons agrémenter leur arsenal de quelques bonus de soutien, et améliorer nos armes grâce à un système de recherche. Il y aura bien évidemment du loot à récupérer en jeu, mais il faudra le mériter, car il sera associé à des zones remplies de dinosaures. La carte est enfin décrite comme grande, mais à taille humaine, car traversable sans véhicule.

Second Extinction n'a toujours pas de date de sortie, celle-ci devant être annoncée « très bientôt ». Il passera dans tous les cas par une bêta sur PC cet été : vous pouvez vous inscrire via notre article précédent sur le sujet.