Second Extinction : une triste nouvelle pour le jeu avec des dinosaures

Systemic Reaction, une équipe d'Avalanche Studios Group, avait lancé Second Extinction, qui était passé par une phase d'Early Access, et il devait sortir en version 1.0 il y a un an. Mais le jeu de tir multijoueur coopératif contre des dinosaures mutants a rencontré des difficultés de développement et n'a pas vraiment trouvé son public, malgré avoir vite été offert sur l'Epic Games Store.

Aujourd'hui, les développeurs actent la fin de Second Extinction. Dans un communiqué, Systemic Reaction revient sur ses difficultés à développer un jeu aussi ambitieux avec une petite équipe, plusieurs problèmes l'ont empêché de sortir son titre en version 1.0 l'année dernière. Et ce ne sera jamais le cas. Le développement actif de Second Extinction est arrêté définitivement, le jeu va être retiré de la vente mais les serveurs vont rester en ligne « pour le moment » afin de pouvoir jouer en solo ou en coopération avec des amis. Cependant, les serveurs seront coupés en 2024, sans précisions sur la date. Le studio en ressort quand même grandi, et surtout, il affirme que cet échec ne sera accompagné d'aucun licenciement.

Croisons quand même les doigts pour que Systemic Reaction arrive à se relever rapidement et proposer un futur jeu qui rencontrera un meilleur succès que Second Extinction. Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate à 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount ou la Fnac.