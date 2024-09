Hood: Outlaws & Legends, une triste nouvelle pour le jeu PvPvE à la Robin des Bois

Faire perdurer un jeu vidéo exclusivement multijoueur n'est pas une chose simple et Sumo Digital l'a appris à ses dépens. Le développeur avait lancé en mai 2021 Hood: Outlaws & Legends, un jeu PvPvE inspiré de Robin des Bois avec des équipes de voleurs devant piller des trésors dans des forteresses.

Malheureusement, trois ans après le lancement, voilà que les développeurs annoncent la fin de Hood: Outlaws & Legends. Dans un communiqué publié sur Steam, le studio explique que les serveurs du jeu vont fermer le 18 février 2025. Comme il s'agit d'un titre jouable uniquement en ligne, eh bien le jeu ne sera plus disponible, tout comme ses différentes éditions, ses DLC et ses objets du Battle Pass. Les développeurs évoquent « une décision difficile, mais nécessaire », Hood: Outlaws & Legends avait bien du mal à attirer les joueurs, ils n'étaient hier que 11 en simultané sur Steam, au plus haut pic de connexion (via SteamDB). Le jeu est également disponible sur PlayStation et Xbox.

Hood: Outlaws & Legends ne sera plus disponible à l'achat à partir du 16 octobre prochain et les joueurs qui ont acheté le titre ces 14 derniers jours vont pouvoir se faire rembourser. Sumo Digital est une entreprise très occupée, aidant des développeurs sur un tas de jeux, mais créant également lui-même des titres comme The Texas Chain Saw Massacre, Still Wakes the Deep, DeathSprint 66, Mars Horizon 2: The Search for Life ou encore Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 via ses différents studios. Autant dire que l'arrêt de Hood: Outlaws & Legends permettra à quelques développeurs de s'atteler à d'autres projets.

Si vous cherchez un autre jeu PvPvE, Hunt: Showdown 1896 est disponible sur PS5 via des cartes PSN vendues sur Amazon.