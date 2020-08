Hood: Outlaws & Legends, un jeu de braquage multijoueur PvPvE dans un monde d'heroic fantasy façon Robin des Bois

L'éditeur français Focus Home Interactive ne s'en cache pas : il a de très nombreux projets dans ses cartons pour les années à venir. Le State of Play de ce soir nous a permis de découvrir le jeu multijoueur qu'il produit avec Sumo Newcastle, un dénommé Hood: Outlaws & Legends.

Le concept se résume en quelques mots, mais risque d'en surprendre plus d'un : il s'agit d'un jeu de braquage multijoueur PvPvE prenant place dans un univers d'heroic fantasy, avec deux équipes de 4 du côté des joueurs. Oui, nous allons bien nous mouvoir dans un monde médiéval alternatif aussi sombre que violent ou une équipe de Hors-la-Loi doit dérober le trésor d'un gouvernement oppressif, tel Robin des Bois contre le Shérif de Nottingham. Si vous avez peur que la recette ne fonctionne pas, une première bande-annonce avec du gameplay permet déjà de se faire une idée.

Qu’est-ce que Hood: Outlaws & Legends ?

Hood est un jeu multijoueur qui mêle combat, infiltration et stratégie. Vous constituez une équipe de hors-la-loi pour tenter de dérober les trésors d’un gouvernement oppressif dénommé l’État dans une variante sombre et réaliste de la légende de Robin des Bois.

Le jeu est un JcJcE opposant deux équipes de 4 joueurs qui tenteront de voler le même trésor dans un environnement peuplé de gardes ennemis contrôlés par l’IA. Sans trop vous en dévoiler (il s’agit d’une simple présentation, nous vous en dirons plus prochainement), une multitude de mécaniques et fonctionnalités de gameplay seront là pour vous permettre d’aider vos coéquipiers ou de gêner vos rivaux.

Votre objectif principal sera de vous emparer d’un coffre au trésor dans une forteresse de l’État. Pour le localiser et le subtiliser, vous devrez coopérer et élaborer une stratégie. L’univers de notre jeu se veut réaliste, avec des interactions et des réactions plausibles. Les coffres sont lourds et doivent être transportés. Les armes sont limitées à ce que vous pouvez porter, trouver ou prendre à vos ennemis abattus. Les bruits attirent l’attention à la fois des gardes de l’IA et des joueurs rivaux. Les combats sont violents et mortels. La discrétion est donc l’approche à privilégier.

Tirer parti des styles propres à chaque hors-la-loi sera la clé du succès. Certains sont experts en combat à distance, d’autres plus efficaces dans la mêlée. À vous d’organiser et de combiner leurs compétences. Il s’agit d’un casse, après tout, et tout bon casse commence par la constitution d’une équipe qui se concerte afin de décider du plan à suivre pour ouvrir la salle au trésor et s’enfuir avec le butin sans se faire prendre !

Qui est Robin ?

Robin n’est pas une personne. C’est une idée. Un symbole du peuple. Une légende.

Nous revisitons cette légende sans chercher à suivre scrupuleusement son contexte historique. Nous avons créé notre propre version du royaume de Bretagne au Moyen-Âge, à une époque où les mythes et croyances cohabitaient avec les avancées technologiques de l’Homme.

En ces temps féodaux, une puissante autorité appelée l’État tente d’établir l’ordre dans le chaos, mais aux dépens des libertés du peuple. Beaucoup considèrent que l’État est aussi brutal que l’impitoyable milice qui s’oppose à son gouvernement.

Les faits relatés dans une légende sont amplifiés à chaque fois qu’on la raconte. Notre jeu s’appuie sur cette idée. Bien que notre Robin des Bois fasse usage de son fameux arc, il est également capable, comme les autres hors-la-loi, de prouesses dont les récits classiques ne parlent pas. Nous nous sommes inspirés des contes populaires, mais nous avons intégré des éléments de mythologie fantastique sous la forme de lieux, de dispositifs et de personnages empreints de magie. Nous avons hâte de vous faire découvrir cet univers sombre et brutal aux frontières du réel.

Derrière le mythe

Hood est développé par Sumo Newcastle depuis un peu plus de 18 mois. Notre studio est constitué de vétérans prolifiques du secteur et de superstars en devenir. Nous avons démarré notre aventure en tant que studio technologique, qui s’est transformé en cellule pluridisciplinaire axée sur les technologies de pointe. Après avoir sorti EVE: Valkyrie, nous avons continué à nous développer et avons rejoint la famille Sumo en janvier 2018.

Forts de notre expérience et animés par notre passion pour les jeux multijoueurs en équipe, c’est avec une joie immense que nous annonçons aujourd’hui notre premier titre inédit sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Nous vous dévoilerons plus tard comment le jeu sera optimisé pour chaque plateforme, mais vous devez d’ores et déjà vous douter que nous tirerons pleinement parti des capacités haptiques de la manette DualSense. Grâce à cette nouvelle technologie, il nous est désormais possible d’offrir au joueur maniant son arc virtuel des interactions intuitives et des sensations grisantes.