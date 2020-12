Hood: Outlaws & Legends, trailer de gameplay et date de sortie pour le jeu multijoueur chez Robin des Bois

Vous vous souvenez de Hood: Outlaws & Legends ? Mais si, le jeu PvPvE qui revisite l'univers de Robin des Bois, alors que deux équipes de 4 hors-la-loi se battent pour mettre la main sur un même trésor, face à des gardiens contrôlés par l'ordinateur. Le titre de Sumo Newcastle et Focus Home Interactive avait été révélé cet été, et refait surface pour les Game Awards 2020.

Une bande-annonce de gameplay a été diffusée, pour nous montrer un peu plus les séquences de jeu entre action, infiltration et assassinats. Si cela vous plaît, la date de sortie a d'ores et déjà été calée au 10 mai 2021 sur sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S. Et si vous précommandez votre exemplaire, vous aurez droit à 3 jours d'accès anticipé et au Pack Forest Lords.

Pour les curieux, des vidéos dédiées aux personnages Brawler, Mystic, Hunter et Ranger ont été diffusées quelques jours auparavant, et sont à retrouver en page suivante.