Hood: Outlaws & Legends, une date de sortie pour la Saison 3: Ostara et du cross-play annoncé

Hood: Outlaws & Legends continue de faire son chemin, le titre de Sumo Digital et Focus Entertainment est sorti à l'origine en mai 2021 et a déjà accueilli deux saisons de contenus additionnels, Samhain et Yule. Les studios dévoilent désormais la Saison 3: Ostara, qui introduira évidemment des nouveautés.

La Saison 3: Ostara de Hood: Outlaws & Legends sera lancée le 5 avril prochain et rajoutera un nouveau Battle Pass avec une centaine d'objets cosmétiques à débloquer, sans oublier de nouvelles armes, armures et bannières uniques. Les joueurs pourront également s'amuser en coopération avec tous leurs amis, qu'importe la plateforme, grâce à l'arrivée du cross-play à la même date.

Enfin, les développeurs rappellent que Hood: Outlaws & Legends sera offert aux abonnés PlayStation Plus en avril, de quoi découvrir le jeu et cette Saison 3: Ostara dès sa sortie. Vous pouvez pour rappel vous abonner au PS+ pour un an contre 59,99 €.