Hood: Outlaws & Legends, la Saison 2: Yule lancée en vidéo

Sumo Digital et Focus Entertainment viennent de lancer la Saison 2 de Hood: Outlaws & Legends, leur jeu d'action et de braquage multijoueur dans un univers médiéval inspiré de Robin des Bois. Cette Saison 2 : Yule introduit notamment Gold Rush, un nouveau mode de jeu en PvPvE.

Dans Gold Rush, les équipes doivent piller les caisses de l'État et rapporter l'or à des points de capture contrôlés. Mais attention, transporter trop d'or ralentira le personnage, il faudra donc être sur ses gardes ou être moins gourmand. En plus de cela, les joueurs peuvent retrouver un nouveau Battle Pass avec une centaine de tenues, skins d'armes et lots de bannières à débloquer au fil des niveaux.

La Saison 2: Yule est déjà disponible dans Hood: Outlaws & Legends, sur ordinateurs et consoles de salon. Vous pouvez retrouver le jeu à 17,99 € chez Gamesplanet.