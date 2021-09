Hood: Outlaws & Legends, le contenu de la Saison 1: Samhain résumé dans la bande-annonce de lancement

Hood: Outlaws & Legends est sorti en mai dernier, il s'agit pour rappel d'un jeu d'action en PvPvE où des équipes de voleurs doivent mettre la main sur un trésor et l'exfiltrer. Comme prévu, le titre de Sumo Digital et Focus Home Interactive accueille dès cette semaine la Saison 1, qui se lance en vidéo :

Dans la Saison 1: Samhain, les joueurs de Hood: Outlaws & Legends peuvent notamment retrouver une nouvelle hors-la-loi, Eidaa, capable de manier l'épée et la magie. Présentée comme un personnage hybride, elle est également à l'aise avec les esquives et les parades, mais dispose de moins de points de vie que les autres classes de mêlée. L'une de ses capacités permet d'approvisonner les coffres d'équipements sur la carte, de jeter une bombe de goudron pour ralentir les adversaires et même de générer un bouclier magique avec sa capacité ultime.

Le lancement de la Saison 1: Samhain permet également au développeur d'effecturer une refonte du système de treuillage lors des braquages, le combat final pour gagner la partie est maintenant basé sur un score, les objectifs de début de partie permettent de gagner des points d'équipe, tout cela sert d'après le studio à mieux récompenser la discrétion et le travail coopératif. Par ailleurs, les joueurs peuvent découvrir trois nouvelles cartes en Braquages Classiques, Mountain, Coastal et Marshaland. Un Battle Pass fait également son entrée, avec des éléments cosmétiques pour les personnages, les armes et les bannières à débloquer tout au long de la Saison.

Hood: Outlaws & Legends est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One, il est jouable gratuitement sur Steam jusqu'au 5 septembre prochain, et vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.