Epic Games Store : Hood: Outlaws & Legends, Iratus et Geneforge 1 gratuits cette semaine, un FPS avec des zombies et un RPG avec des cartes offerts ensuite

Cette semaine, ce n'est pas une double dose de jeux gratuits qui arrive sur l'Epic Games Store, mais bien une triple dose. En plus du jeu de stratégie où vous créez vos créatures Geneforge 1 - Mutagen et du Tactical RPG rogue-like Iratus: Lord of the Dead, annoncés la semaine passée, la plateforme à rajouter au dernier moment Hood: Outlaws & Legends, le jeu multijoueur inspiré de l'univers de Robin des Bois.

Pour les résumés officiels et les liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Geneforge 1 - Mutagen Geneforge 1 - Mutagen vous fait vivre une aventure fantastique unique, vraiment ouverte, dans un monde nouveau et étrange. Vous incarnez un Shaper, un sorcier qui a l'incroyable pouvoir de créer la vie. Vous voulez un outil, un piège, une armée ? Faites-le simplement apparaître à votre guise. Vous pouvez créer des bêtes puissantes qui vous obéissent au doigt et à l'œil. Enfin, en général... Du moins, elles sont censées vous obéir. Vous avez échoué sur une île interdite, remplie de puissants secrets oubliés de votre peuple. Les envahisseurs ont aussi débarqué et leur objectif est de vous voler vos connaissances et d'apprendre à les maîtriser. Soyez plus rapide et découvrez avant eux les super trésors cachés de l'île. Et détruisez les voleurs. Ou rejoignez-les. Iratus: Lord of the Dead Iratus: Lord of the Dead est un RPG roguelike tactique au tour par tour dans un univers de dark fantasy. Dirigez une armée de morts-vivants afin d'aider un nécromancien en colère à atteindre le monde de la surface et annihiler les royaumes mortels ! Hood: Outlaws & Legends

Écrasés par un gouvernement tyrannique, rebelles et bandits des quatre coins du royaume se battent pour une place parmi les Légendes. Ces gangs rivaux s'affrontent dans une compétition sanglante, pillant les riches pour gagner les faveurs d'un peuple opprimé – ou pour s'en mettre plein les poches. Deux équipes de 4 joueurs s'affrontent simultanément pour effectuer le casse parfait. Formez votre bande de hors-la-loi et pillez les trésors de gigantesques forteresses lourdement gardées. À l'aide des capacités spéciales de chaque personnage, infiltrez les lieux sans être vus, ou dominez les gardes et l'équipe adverse dans un bain de sang. Du sang sera répandu. Des richesses seront volées. Les légendes renaîtront.

Vous avez jusqu'au jeudi 7 juillet pour les récupérer gratuitement, suite à quoi 2 autres titres seront offerts : le jeu de rôle avec des cartes Ancient Enemy et le FPS multijoueur avec des zombies en PvE et PvP Killing Floor 2.