Second Extinction : les configurations minimale et recommandée déjà dévoilées

Hier, Microsoft a présenté lors de l'Inside Xbox quelques jeux de studios tiers attendus sur sa Xbox Series X. Bien évidemment, la plupart de ces jeux vont également sortir sur PC et c'est notamment le cas de Second Extinction, FPS coopératif développé par Systemic Reaction, studio d'Avalanche Studios Group.

Le titre a un peu eu du mal à se démarquer hier lors de la présentation, il faut dire que les graphismes ne sont pas aussi beaux que Bright Memory: Infinite, et des dinosaures génétiquement modifiés, ça sent le Turok à plein nez. Mais la bonne nouvelle, c'est que le titre coopératif ne sera pas « très » gourmand sur PC. La page Steam dévoile en effet déjà les configurations requises pour faire tourner Second Extinction :

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10 en 64 bits Processeur Intel Core i5-3570

ou

AMD Ryzen 3 1300X Intel Core i7-4770

ou

AMD Ryzen 5 1600X Mémoire vive 12 Go de RAM 16 Go de RAM Carte graphique NVIDIA GTX 780 (3 Go)

ou

AMD R9 280 (3 Go NVIDIA GTX 1070

ou

AMD Vega 56 (8 Go) Espace disque 30 Go disponibles 50 Go disponibles



Second Extinction n'a pas de date de sortie précise, il est attendu « prochainement » sur PC, mais également sur Xbox One et Xbox Series X.