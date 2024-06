Avalanche Studios : le développeur de Just Cause ferme des studios et licencie en masse

Comme le reste de l'industrie du jeu vidéo, Avalanche Studios Group n'est pas au mieux de sa forme. Le studio est connu pour les franchises Just Cause et theHunter, il a également développé le très sympathique Mad Max, RAGE 2 ou plus récemment l'oubliable Generation Zero et Second Extinction, annulé avant la fin de son Early Access...

Aujourd'hui, Avalanche Studios annonce la fermeture de deux studios, ceux de New York et Montréal. Le groupe dispose encore d'équipes à Stockholm, Malmö et Liverpool, mais ce sont quand même 50 employés qui sont licenciés avec ces fermetures, soit 9 % des effectifs totaux. Avalanche Studios explique cette « décision exceptionnellement difficile » par « la nécessité d'assurer de la stabilité et de la durabilité pour l'avenir de l'entreprise ».

Avalanche Studios va pouvoir rebondir avec Contraband, une exclusivité Xbox en développement depuis plusieurs années. Square Enix avait également confirmé le développement d'un nouveau Just Cause, mais sans préciser si Avalanche Studios était derrière le projet. Vous pouvez retrouver Just Cause 4 à partir de 14,70 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.