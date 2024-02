Activision : Sledgehammer Games et Toys for Bob touchés par les licenciements, les studios menacés ?

Trois mois à peine après avoir racheté officiellement Activision Blizzard King, Microsoft a annoncé plus de 1 900 licenciements dans sa branche Gaming. De nombreux studios ont été touchés, mais d'après le San Francisco Chronicle, deux studios d'Activision seraient particulièrement affectés.

Toys for Bob, développeur des récents jeux Spyro the Dragon et Crash Bandicoot, voit ainsi partir 86 employés suite à cette énorme vague de licenciements. Pire encore, le studio ferme ses locaux, mais pas totalement ses portes. Jez Corden de Windows Central affirme que Toys for Bob ne va pas disparaître, les employés restants vont télétravailler dans l'attente de nouveaux bureaux, sans doute moins onéreux.

Même son de cloche chez Sledgehammer Games, développeur des Call of Duty: Modern Warfare III, Vanguard, WWII et Advanced Warfare. 76 employés ont été licenciés et son studio ferme ses portes. Comme l'avait déjà affirmé Insider Gaming, Sledgehammer Games va lui aussi télétravailler avant d'occuper un nouveau local, dans le but de faire des économies.

Le début de l'aventure d'Activision Blizzard sous le joug de Microsoft est pour le moins mouvementé, en espérant que tous les développeurs licenciés arrivent à rebondir ailleurs le plus vite possible.