Minecraft célèbre les 30 ans de Sonic avec un DLC transposant l'univers du hérisson bleu dans le jeu de Mojang

C'est ce mercredi 23 juin que Sonic souffle sa trentième bougie, un anniversaire important que SEGA va célébrer avec tout un tas d'initiatives, les plus notables étant tout de même le remaster de Sonic Colours: Ultimate, qui nous fera patienter avant la venue en 2022 de Sonic Rangers (s'il s'agit bien de son nom), et la compilation rétro Sonic Origins. Et justement, si vous appréciez les jeux d'antan, vous allez sans doute bien aimer ce qu'a révélé hier soir l'éditeur et Mojang, à savoir un DLC pour Minecraft.

Disponible dans le marketplace, ce contenu Sonic the Hedgehog coûtant 1 340 Minecoins donne accès à une recréation de plusieurs niveaux iconiques des aventures de la mascotte de SEGA, dont les mythiques stages de Green Hill Zone et Chemical Plant Zone, avec leur lot d'ennemis à vaincre et de secrets à découvrir. Du jeu en coopération est aussi présent pour s'amuser à plusieurs et voir qui réussit à obtenir le meilleur score. Plus de 24 skins populaires sont incluses pour avoir l'apparence de Sonic, Tail, Amy Rose, Knuckles, Shadow ou encore Super Sonic, certaines devant être débloquées, de même que d'un mode Eggman.

Bref, vous savez quoi faire si vous aimez Sonic et jouez à Minecraft. Et si vous préférez les véritables jeux de la licence, l'édition Day One de Sonic Colours Ultimate est en précommande au prix de 34,98 € sur Amazon dans sa déclinaison Switch.