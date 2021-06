Sonic 30th Anniversary Symphony : revivez le concert évènement des 30 ans de Sonic en vidéo

Sonic a déjà marqué plusieurs générations et va continuer à le faire avec des épisodes inédits, comme le possible Sonic Rangers attendu en 2022. Le hérisson bleu a fêté ses 30 ans ce 23 juin, lui qui a débarqué pour la première fois sur Mega Drive en 1991 avec Sonic the Hedgehog, et parmi les belles initiatives prévues pour fêter cet anniversaire rond, il y avait un concert qui a été diffusé en faux direct hier soir.

Pré-enregistré et long de près de 2 heures, l'évènement Sonic 30th Anniversary Symphony nous a permis de découvrir des reprises des morceaux les plus cultes de la saga par l'Orchestre philharmonique de Prague. Mais passé une heure de musiques symphoniques et un interlude par Masato Nakamura, l'un des compositeurs les plus emblématiques de la saga, l'ambiance est devenue très rock. Un groupe formé autour de Tomoya Ohtani puis les américano-japonais de Crush 40 ont repris la main pour des reprises nettement plus énergiques.

Le résultat n'en était pas moins plaisant pour les oreilles, et entre mélopées entraînantes et compositions émouvantes, ce programme à la mise en scène travaillée fait office de beau cadeau pour les créateurs comme pour les fans. Vous pouvez le découvrir en replay et en intégralité ci-dessus.

Pour mémoire, Sonic Colours Ultimate sort le 7 septembre prochain, et peut être précommandé pour 34,98 € sur Amazon.fr.