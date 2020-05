Minecraft : un DLC Pac-Man avec des niveaux cubiques en 3D pour les 40 ans de la saga

Nous fêtons aujourd'hui même les 40 ans de Pac-Man, légende des bornes d'arcade et icône de la culture gaming. Bandai Namco a quelques surprises pour l'occasion, et a par exemple déjà révélé un Pac-Man Live Studio exclusif à Twitch.

Il va plus loin en s'associant avec un phénomène nettement plus moderne, Minecraft. Le jeu de Mojang Studios et ses 200 millions de joueurs potentiels accueillent un DLC Pac-Man dans le Marketplace, qui nous invite à retrouver le gameplay culte du mâcheur de gommes dans un univers 3D cubique.

Le légendaire classique des jeux d’arcade, Pac-Man, débarque dans Minecraft ! Frayez-vous un chemin à travers des labyrinthes 3D de folie au son du Waka-Waka de Pac-Man ! Défiez vos amis pour réaliser les meilleurs scores à travers 10 niveaux difficiles ou construisez votre propre labyrinthe à l'aide de l'éditeur. Marquez de gros points pour débloquer des améliorations comme le Laser ou la TNT. Et surtout, faites attention à Inky, Pinky, Blinky, Clyde et... Creepy ?!

Pour en profiter, il faut tout de même débourser 1 340 Minecoins (les 1 720 étant pour rappel vendues 9,99 €).