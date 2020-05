Pac-Man Live Studio : un jeu exclusif à Twitch pour les 40 ans de la licence

Nous fêtons aujourd'hui même les 40 ans de Pac-Man, monument des bornes d'arcade qui a réussi à survivre en déclinant son concept au fil des années. Il va s'attaquer à une nouvelle plateforme dans les mois qui viennent avec une expérience annoncée pour cet anniversaire.



Pac-Man Live Studio est développé par Amazon Game Studios pour être directement jouable sur Twitch. Un mode multijoueur Sans Limite nous invitera à coopérer avec d'autres personnes en ligne pour enchaîner les niveaux et gober des pac-gommes, tandis qu'un Maze Creator permettra de créer et partager ses propres niveaux. Et en bonus, le mode Classique avec des classements internationaux nous fera retrouver les sensations de l'époque en solo.

Dans le mode Sans limite, collaborez chaque mois pour atteindre des scores toujours plus élevés

On ne vit qu’une seule fois par niveau dans le mode Sans limite de Pac-Man Live Studio. Vous aurez donc grand besoin de vos coéquipiers ! Il suffit qu’une personne termine le labyrinthe pour que toute son équipe passe au niveau supérieur. Dans un niveau, vous porterez votre équipe sur vos épaules et dans le suivant, vous encouragerez vos coéquipiers encore en lice. Gobez des pac-gommes ensemble pour monter dans le classement mensuel !

Construisez votre propre labyrinthe dans Maze Creator

Vous voulez aider la communauté à manger plus de fruits ? Ou peut-être rajouter une super pac-gomme ou deux ? Créez vos propres labyrinthes à l’aide de Maze Creator dans Pac-Man Live Studio. Fixez vous-même les scores maximum et concevez de nouveaux terrains à surveiller pour Blinky, Pinky, Inky et Clyde. Plus la communauté joue à votre labyrinthe et l'aime, plus il progresse dans le menu Les plus populaires de la Sélection de labyrinthes.

Jouez au jeu original grâce au mode Classique

Remontez le temps jusqu’en 1980 et jouez au jeu révolutionnaire qu’était le Pac-Man original. À la différence près que cette fois-ci, vous ne jouez pas contre quelques clients à la pizzeria du coin, mais contre des joueurs du monde entier ! Inscrivez-vous votre pseudo parmi les tout meilleurs scores de Pac-Man au monde ? Dans le jeu, cliquez sur Classique pour faire un bond de 40 ans dans le passé !