Shadow Labyrinth : une date de sortie et du gameplay pour l'étonnant jeu avec Pac-Man

Fut un temps où Pac-Man était une adorable mascotte, « rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron », mais c'est terminé. Le héros de Namco a eu droit à un étonnant épisode dans la série Secret Level, mais il sera prochainement de retour dans Shadow Labyrinth, un titre officialisé en décembre dernier et qui a refait parler de lui à l'occasion du Nintendo Direct aujourd'hui.

Shadow Labyrinth s'est offert une nouvelle bande-annonce de gameplay avec l'Épéiste n°8, réveillé par l'orbe jaune flottante PUCK (le premier nom de Pac-Man était Puck-Man, mais par crainte de voir le P transformé en F sur les bornes d'arcade, il a été changé). Voici une présentation complète du jeu :

Shadow Labyrinth est un jeu d'action-plateforme en 2D qui revisite l'emblématique Pac-Man en transcendant les genres. Vous y incarnez l'Épéiste n° 8, réveillé par PUCK, un orbe jaune flottant, sur une mystérieuse planète où se trouvent des reliques de guerres passées. Vous avez été choisi pour devenir l'instrument de la volonté de PUCK.

Pour survivre, vous devrez découvrir de nombreux secrets, éliminer vos ennemis et devenir le prédateur alpha tout en découvrant votre vraie raison d'être. Découvrez un monde de secrets



Fouillez les vestiges d'un antique conflit intergalactique remontant à bien avant votre arrivée, et découvrez de nouveaux pouvoirs et capacités.

Servez-vous en pour traverser un monde extraterrestre où vous affronterez des créatures redoutables et des monstruosités ayant évolué. Devenez le prédateur alpha



Maîtrisez le système de combat fluide et combinez de puissantes compétences pour créer votre propre style de jeu.

Employez différentes façons de jouer pour retourner la situation face à l'ennemi et le dévorer, pour passer de proie à prédateur alpha. Acceptez votre vrai destin



Faites équipe avec PUCK et enfoncez-vous dans le labyrinthe d'un monde extraterrestre mystérieux.

Découvrez la vérité derrière votre présence en ces lieux, l'objectif de PUCK et la raison pour laquelle il vous a choisi...

La date de sortie de Shadow Labyrinth est fixée au 18 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Les joueurs qui précommanderont le jeu en version numérique auront droit à des bonus, à savoir des effets sonores « Arcade » originaux, tandis que l'édition Deluxe rajoutera un artbook et la bande originale. Vous pouvez acheter des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount et Fnac.