Sonic x Shadow Generations : date de sortie, jaquette et autres visuels en fuite pour le remaster

Alors que l'univers cinématographique Sonic continue de s'étendre avec la série Knuckles récemment parue sur Paramount+ et en fin d'année Sonic 3, le film, SEGA continue de multiplier les projets vidéoludiques autour de son hérisson bleu et avait officialisé en début d'année Sonic x Shadow Generations. Nous avions alors appris qu'il doit paraître cet automne sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store), incluant une histoire inédite mettant Shadow en scène. Juste avant le Summer Game Fest Live 2024, les fuites se multiplient...

En tête de liste, c'est encore et toujours billbil-kun qui a indiqué sur Dealabs que la date de sortie de Sonic x Shadow Generations serait fixée au 25 octobre 2024 avec un prix pour l'édition standard physique de 49,99 $ sur PS5, Xbox Series X|S et Switch. Midori a de son côté corroboré ses dires en soutenant que la période de lancement est pour octobre. Bon, en même temps, difficile de trop se tromper avec l'automne comme cadre de sortie.

Là où cela devient plus intéressant, c'est qu'un certain @MysteryLupin a posté des visuels du jeu, dont sa jaquette, sur Twitter / X. Le plus intéressant, c'est sans doute cette étrange transformation de Shadow avec des ailes à la Venom. Vous noterez qu'un Journal de Gerald Robotnik, le grand-père d'Ivo aka Eggman, devrait être inclus dans chaque boîte, détaillant la création de Shadow. Une skin Sonic Adventure aux polygones bien visibles est également visible.

En attendant des nouvelles officielles de Sonic x Shadow Generations, Sonic Superstars est vendu 53,99 € chez Gamesplanet sur PC, voire dès 32,99 € sur consoles du côté de Cdiscount.