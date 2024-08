Haunted Chocolatier en pause « depuis longtemps », ConcernedApe galère avec Stardew Valley 1.6 sur consoles

Eric « ConcernedApe » Barone s'est fait une belle réputation avec Stardew Valley, un jeu de rôle nous demandant de gérer une ferme et lier des relations avec les habitants du village. Le développeur indépendant avait annoncé Haunted Chocolatier il y a trois ans, mais le développement avait été mis en pause pour qu'il se focalise sur la version 1.6 de Stardew Valley, la dernière du jeu.

Cette mise à jour a été lancée en mars dernier sur PC, mais ConcernedApe planche toujours sur les versions pour consoles et mobiles, qui lui donnent un peu de fil à retordre. Dans un message publié sur X (ex-Twitter), le développeur indépendant admet que ce développement prend du temps, au détriment de Haunted Chocolatier :

Les portages sur console et mobile sont toujours en cours. Je reconnais qu'ils prennent beaucoup de temps. Il y a des raisons à cela, mais le fait est qu'ils ne sont pas encore sortis, nous travaillons toujours dessus et ils ont été notre priorité depuis la sortie de la 1.6 pour PC. Ce serait un énorme soulagement pour moi s'ils étaient prêts aujourd'hui, mais ils ne le sont pas, donc tout ce que nous pouvons faire est de continuer à travailler dessus jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Je n'ai pas touché à Haunted Chocolatier depuis longtemps car je suis déterminé à finaliser Stardew 1.6 en premier. À ceux qui sont frustrés ou même mécontents du calendrier, je comprends et j'en accepte l'entière responsabilité. À ceux qui sont patients et compréhensifs, merci, vous rendez la vie meilleure et réduisez le stress, et j'apprécie. Retour au travail.