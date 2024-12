Haunted Chocolatier : une excellente nouvelle pour le successeur de Stardew Valley

Stardew Valley, c'est désormais de l'histoire ancienne. Eric « ConcernedApe » Barone a enfin publié la mise à jour 1.6 de son jeu de simulation champêtre sur consoles le mois dernier, il peut désormais passer à autre chose. Dès 2021, le développeur indépendant avait dévoilé Haunted Chocolatier, qu'il avait mis en pause pour finaliser la version 1.6 de Stardew Valley.

Eric Barone a enfin repris la parole sur le site officiel de son prochain jeu pour annonce qu'il recommence à travailler sur Haunted Chocolatier. Le développeur revient sur le compliqué patch 1.6 de son précédent titre et regrette d'avoir laissé au placard ce futur jeu aussi longtemps. Il regrette également d'avoir annoncé Haunted Chocolatier si tôt, même s'il avait ses raisons. Même s'il a déjà un bon aperçu du jeu final, le comparant à un squelette, il doit désormais sélectionner les bons os et les mettre à la bonne place.

Développé en solo sous C#, comme Stardew Valley, Haunted Chocolatier va encore demander un long temps de conception, les fans devront se montrer patients. ConcernedApe ne se met pas la pression, il ne fera pas d'Early Access, de campagne de financement participatif ou de précommandes, la pression des attentes des fans lui suffit. Le développeur devrait reprendre la parole un peu plus souvent sur son site officiel, même s'il précise qu'il aime travailler dans son coin et communiquer lorsque cela en vaut vraiment le coup. En clair, même s'il n'y a pas de nouvel article pendant des mois, cela ne signifie pas qu'Eric Barone ne travaille pas sur Haunted Chocolatier.

Nous avons quand même quelques images du jeu pour patienter, ConcernedApe précise évidemment qu'il s'agit là d'un contenu en cours de développement et qu'il va vraisemblablement changer d'ici la sortie du jeu complet. En attendant Haunted Chocolatier, vous pouvez acheter Stardew Valley à partir de 13,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac ou GOG.com.