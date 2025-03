South of Midnight : de la musique et une excellente nouvelle pour le jeu d'aventure dans le bayou

Dévoilé en juin 2023, South of Midnight sortira enfin au début du mois prochain sur PC et Xbox Series X|S. Ce jeu d'action et d'aventure folklorique développé par Compulsion Games (Contrast, We Happy We) nous emmènera dans le bayou et Microsoft se décide enfin à le mettre en avant en dévoilant plusieurs informations.

Si vous craigniez un report, bonne nouvelle, South of Midnight est désormais gold. Le développement est terminé, le titre sortira bien le 8 avril prochain, voire le 3 avril si vous précommandez la Premium Edition (à partir de 53,99 € sur Gamesplanet et Amazon). Mais Microsoft a décidé de mettre un élément précis du jeu en avant : sa bande originale, composée par Olivier Derivière.

Le musicien français au C.V. impressionnant (Obscure, A Plague Tale, Dying Light 2, Vampyr, etc.) a dévoilé son processus créatif sur le site officiel Xbox, affirmant que « c’est la plus grande production musicale que j’ai jamais réalisée ». La bande originale de South of Midnight est déjà disponible sur les plateformes de streaming (Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music) et l'éditeur Cook and Becker lance même les précommandes de The Art and Music of South of Midnight, un coffret regroupant les musiques du jeu sur deux vinyles, un artbook de 160 pages et une bande dessinée inspirée du jeu.

South of Midnight sera inclus day one dans le Game Pass, vous pouvez retrouver l'abonnement à 14,99 € par mois sur Amazon.