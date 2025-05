South of Midnight : un premier chiffre de joueurs dévoilé

Le mois dernier, Compulsion Games sortait son premier jeu depuis son rachat par Microsoft : South of Midnight. Un titre d'action et d'aventure inspiré du folklore du Sud profond et disponible sur PC et Xbox Series X|S, qui s'est démarqué par son histoire, sa direction artistique et sa bande originale.

Si Microsoft est resté discret concernant le succès ou non du jeu, Guillaume Provost a dévoilé une information très intéressante en discutant avec Game Rant. Le CEO de Compulsion Games a en effet annoncé que South of Midnight compte plus d'un million de joueurs sur PC et Xbox Series X|S. Pour rappel, le titre est jouable via le Game Pass depuis le jour de sa sortie, il ne s'agit donc pas de ventes réelles.

Alors oui, nous sommes bien loin des quatre millions de joueurs en deux mois pour Indiana Jones et le Cercle Ancien, mais réunir un million de joueurs en un mois, pour une licence inconnue et un studio qui ne fait pas forcément les gros titres (Contrast et We Happy Few valent évidemment le coup d'œil), c'est un joli succès pour South of Midnight. Vous pouvez acheter le jeu à partir de 39,99 € sur Amazon et Gamesplanet.

