South of Midnight : période de sortie et belle vidéo pour le jeu d'aventure folklorique

Compulsion Games, déjà développeur de Contrast et We Happy Few, appartient désormais à Microsoft depuis quelques années et il prépare South of Midgnight, un jeu d'aventure et d'action dans un univers fantasy avec de la magie. Lors du Xbox Games Showcase 2024, le titre s'est offert une nouvelle bande-annonce :

Voici une présentation de South of Midnight :

Par les créateurs de Contrast et de We Happy Few, South of Midnight est un jeu d'action-aventure envoûtant en vue objective ayant pour décor le sud profond des États-Unis.

Dans la peau de Hazel, vous découvrirez les mythes et rencontrerez les créatures du folklore du sud américain, dans un univers macabre et fantastique. Lorsqu'un désastre frappe sa ville natale, Hazel est appelée à devenir Tisseuse, une magicienne qui répare les liens et les esprits. Dotée de ces nouvelles capacités, Hazel affrontera et maîtrisera de dangereuses créatures, démêlera le passé commun de sa propre famille et, avec un peu de chance, parviendra à trouver un lieu où elle se sent chez elle.

UN CONTE SOMBRE ET MODERNE

Lorsqu'une tempête dévaste Prospero, Hazel est propulsée dans une version gothique du sud des États-Unis, là où la réalité se mêle au fantastique et où d'anciennes créatures prennent vie à partir des légendes. Dans cette aventure de passage à l'âge adulte, Hazel trace sa route pour sauver sa mère et elle devra plonger dans les toiles tourmentées du folklore et des secrets de famille afin de découvrir sa propre identité.

AFFRONTER DES CRÉATURES MYTHIQUES

Maniez un pouvoir antique pour soigner des créatures et lever le voile sur les traumatismes qui les consument. Utilisez la magie du tissage pour combattre les Haints destructeurs, explorez les diverses régions du sud des États-Unis et réparez les déchirures de la grande tapisserie.

LA BEAUTÉ ENSORCELANTE D'UN SUD GOTHIQUE

Admirez la région à la fois luxuriante et décadente de Prospero et de ses environs. À travers l'histoire riche et complexe du sud des États-Unis, découvrez un style visuel soigné, une histoire poignante et des musiques immersives.