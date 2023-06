South of Midnight : les créateurs de We Happy Few dévoilent un nouveau jeu d'aventure folklorique

Compulsion Games, le développeur de Contrast et We Happy We, vient de dévoiler son nouveau jeu à l'occasion du Xbox Games Showcase. Il s'agit de South of Midnight, un jeu d'action et d'aventure qui prendra place dans le sud des États-Unis, avec une ambiance pour le moins mystérieuse.

South of Midnight, suivra Hazel, qui explorera les mythes et créatures du folklore du sud de l'Amérique, dans un monde macabre et fantastique. Après qu'un désastre ait touché sa ville natale, Hazel va devenir une Weaver, une magicienne capable d'interagir avec les esprits. À l'aide de ses capacités, elle devra affronter et soumettre des créatures dangereuses et découvrir les secrets de passé, notamment sur sa propre famille.

South of Midnight est attendu sur PC, Xbox Series X|S et dans le Game Pass à une date encore inconnue.