South of Midnight : date de sortie, durée de vie et nouvel aperçu de l'histoire du jeu folklorique de Compulsion Games

Ce jeudi soir, le Xbox Developer_Direct 2025 a régalé avec ses jeux aussi variés qu'intéressants. Parmi eux se trouvait comme prévu South of Midnight, le troisième projet de Compulsion Games à qui nous devons Contrast (2013) et We Happy Few (2018 pour la version finale). Seule exclusivité à l'écosystème Xbox de la présentation, nous l'avions découvert en juin 2023 et il avait directement su capter l'attention en raison de son esthétique et ses thématiques utilisant le folklore sud-américain. Un an plus tard, c'est son gameplay qui était exhibé, avec une période de sortie calée à 2025. Eh bien, il ne faudra pas patienter bien longtemps avant de découvrir la quête de la jeune Hazel pour sauver sa mère, qui va devoir devenir une Tisseuse dans ce monde rempli d'esprits et autres créatures pas toutes bien commodes.

South of Midnight est donc attendu le mardi 8 avril 2025 sur Xbox Series X|S et PC (via Steam et le Microsoft Store), ainsi que day one dans le Game Pass. En plus du jeu de base, une Premium Edition est également disponible en précommande, qui permettra d'y jouer dès le 3 avril. Oui, c'est une bien mauvaise habitude qui continue de se répandre... Notez que les éléments de cette dernière seront uniquement en anglais.

Édition standard - 39,99 € sur PC / 44,99 € sur Xbox Series X|S Le jeu South of Midnight. Édition Premium - 49,99 € sur PC / 59,99 € sur Xbox Series X|S Le jeu South of Midnight.

Jusqu'à 5 jours d'accès anticipé.

Artbook South of Midnight - Compulsion Games vous présente The Art of South of Midnight. Organisé selon les chapitres de l'histoire du jeu, cet artbook regorge d'illustrations inédites : concept arts de personnages, environnements, iconographie, commentaires d'artistes et bien plus, provenant directement de cette relecture moderne du folklore gothique du Sud.

Bande originale composée par Olivier Derivière - Inspirée par l'atmosphère envoûtante du Sud gothique américain, la bande originale de South of Midnight mélange des styles musicaux traditionnels du Sud à une essence sombre et surnaturelle. Sous la direction visionnaire du compositeur Olivier Derivière, cette bande-son dynamique intègre des performances d'artistes du Sud et des instruments traditionnels pour créer une narration musicale immersive et évolutive. Des blues profonds aux airs festifs de honky-tonk, chaque morceau évoque la riche histoire culturelle de la région, plongeant les joueurs dans une ambiance étrange et intemporelle où réalité et mythe se croisent.

Comics numérique : The Boo Hag - Compulsion Games s'associe au célèbre auteur et artiste de bande dessinée Rob Guillory pour créer The Boo Hag, une BD numérique en couleur située dans l'univers de South of Midnight. Cette histoire explore une rencontre entre Hazel, la protagoniste et une créature mythique emblématique du folklore du Sud profond, offrant une immersion encore plus riche dans le monde fantastique et légendaire du jeu.

Clip musical : Songs & Tales of South of Midnight - Longez dans la magie narrative de South of Midnight à travers la musique lyrique de Songs & Tales of South of Midnight. Ce clip vidéo compile trois chansons sélectionnées de la bande originale, présentées avec un style visuel rappelant les enregistrements documentaires traditionnels. Chaque morceau met en avant la diversité des genres musicaux du Sud qui définissent la bande-son du jeu, tout en racontant une histoire cohérente à travers des visuels étrangement fascinants.

Documentaire : Weaving Hazel's Journey – Director's Cut - Weaving Hazel's Journey: A South of Midnight Documentary (Director's Cut) offre aux fans un aperçu prolongé du développement de South of Midnight. Ce documentaire explore en profondeur la création du monde du jeu et les inspirations tirées des contes folkloriques du Sud profond des États-Unis, avec des interviews exclusives et des commentaires d'artistes, de scénaristes, de musiciens et d'autres membres de l'équipe de Compulsion Games.

N'hésitez pas à revoir la présentation pour en apprendre davantage sur le gameplay ou à lire les détails ci-dessous en provenance de Xbox Wire, avec notamment un point sur la durée de vie. Un aperçu spécial du jeu devrait être diffusé en février si vous souhaitez en voir plus.

L'histoire de South of Midnight Dans notre bande-annonce centrée sur l'histoire, la protagoniste Hazel et sa mère se préparent à affronter un ouragan imminent. La tempête s'avère massive, provoquant des inondations catastrophiques, emportant leur maison sur la rivière avec sa mère à l'intérieur. Après son passage, la ville fictive de Prospero, située dans le Sud des États-Unis, se retrouve étrangement calme, mais profondément marquée par les ravages de l'ouragan. C'est dans ce contexte qu'Hazel entame un voyage pour retrouver sa mère, tout en découvrant des vérités sur elle-même et sur l'héritage de sa famille. Hazel commence à observer des phénomènes fantastiques à travers Prospero, comme sa rencontre avec Catfish, une immense créature dotée de parole, coincée dans un arbre après les destructions causées par l'ouragan. Catfish révèle à Hazel qu'elle est une Tisseuse, une personne dotée de pouvoirs magiques capable de percevoir les fils qui nous connectent tous, formant la tapisserie complexe de nos destins. Dans la peau de Hazel, les joueurs apprendront avec elle à maîtriser ses pouvoirs. Ces derniers lui permettront de surmonter des obstacles variés : vaincre des ennemis, franchir des barrières, ou encore résoudre des énigmes environnementales. Par exemple, elle pourra « conjurer » des incarnations passées d'objets pour s'en servir et pour surmonter des obstacles environnementaux et résoudre des puzzles. Côté combat, Hazel aura également accès à des pouvoirs magiques offrant un avantage en combat au moment d'affronter des ennemis redoutables. Comme l'a souligné Jasmin Roy, Directrice du jeu South of Midnight, lors du Developer_Direct : « Pousser, tirer et tisser sont quelques-uns des sorts à votre disposition, offrant un avantage tactique en combat. Le timing est crucial : tirez un ennemi éloigné pour démarrer des combos de mêlée, repoussez-le pour interrompre et étourdir son attaque, puis prenez l'avantage avec des attaques supplémentaires. » Derrière chaque monstre se cache un passé troublant En parlant de ces créatures, nous avons présenté plusieurs types d'ennemis et de personnages qu'Hazel rencontrera au cours de son aventure. Parmi eux, les Haints, une classe d'ennemis aux formes variées. Hazel utilisera ses pouvoirs de Tisseuse et ses outils magiques pour défaire la corruption qui ronge ces créatures et l'environnement qui les entoure, rétablissant ainsi ces zones à leur état d'origine. Nous avons également revu Two-Toed Tom, l'énorme alligator albinos aveugle, aussi grand qu'une île. Ce personnage avait déjà été dévoilé dans notre bande-annonce de gameplay en 2024. Une nouvelle créature mythique a été révélée pour la première fois : Huggin' Molly. Inspirée d'une légende du Sud, Huggin' Molly est une monstrueuse femme-araignée. Sa robe est faite d'un patchwork de vêtements d'enfants, mêlé à son célèbre fil rouge qu'elle tisse comme une toile. La légende raconte que Huggin' Molly quitte encore son repaire dans la montagne pour enlever des enfants égarés loin de la ville. Mais, comme pour toute légende, chaque habitant semble avoir sa propre version de l'histoire de Molly. Nous avons également donné un aperçu d'autres créatures, comme Le Rougarou, une terrifiante chouette-garou métamorphe qui habite une forêt dense et sombre à la lisière de la montagne. Une lettre d'amour au Sud profond des États-Unis Notre ville, Prospero, et ses environs sont un mélange de lieux inspirés du Sud profond des États-Unis : des campagnes inondées, des marécages mystérieux et des montagnes des Appalaches. Et bien que le jeu regorge de créatures issues directement des contes et légendes du Sud, au cœur de South of Midnight se trouve une histoire sur la famille et la guérison de l'être. Lorsque South of Midnight sortira le 8 avril 2025, les joueurs pourront découvrir par eux-mêmes notre engagement à proposer une narration riche, mêlée à une action à la troisième personne, pour une expérience qui prendra entre 10 et 12 heures à compléter pour la plupart des joueurs.

