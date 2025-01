Civilization VII : une excellente nouvelle pour le jeu de stratégie

Firaxis Games et 2K Games ont dévoilé en juin dernier Civilization VII, nouvel opus de la licence culte imaginée par Sid Meier. Les fans n'auront pas à attendre bien longtemps, car les studios comptent lancer le titre dès le mois prochain, sur toutes les plateformes modernes, et aucun retard n'est à prévoir.

We've struck gold! ⛏️#Civ7 has officially gone gold - we're ready to hit shelves on February 11. pic.twitter.com/zhSM5QLvmL — Sid Meier's Civilization VII (@CivGame) January 20, 2025

En ce début de semaine, les développeurs annoncent que Civilization VII est gold. Le jeu principal est prêt et sera l'heure le mois prochain, même s'il faut évidemment s'attendre à un patch day one pour corriger quelques soucis mineurs. Firaxis Games et 2K Games avaient pour rappel dévoilé un tas d'informations sur le 4X à l'occasion de la gamescom 2024.

La date de sortie de Civilization VII est fixée au 11 février 2025 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, vous pouvez le précommander à partir de 52,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : Civilization VII : la version PS5 montre ce qu'elle a dans le ventre