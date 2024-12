Eternal Strands : une excellente nouvelle pour le prochain jeu de Mike Laidlaw (Dragon Age)

Après avoir réalisé les trois premiers Dragon Age de BioWare, Mike Laidlaw est allé chez Ubisoft pour... ne rien sortir du tout. Le concepteur a alors fondé Yellow Brick Games, qui sortira le mois prochain sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération son premier jeu, Eternal Strands. Et le développeur a une bonne nouvelle pour les futurs joueurs.

Mike Laidlaw annonce sur le réseau social Bluesky qu'Eternal Strands est gold, le développement principal est terminé et le titre sortira à l'heure à la fin du mois prochain. Le travail n'est pas encore terminé pour Yellow Brick Games, qui finalise « un gros patch day one qui corrige quelques bugs de petite et moyenne taille ».

Eternal Strands sera pour rappel un jeu d'action et d'aventure où les joueurs devront affronter d'énormes créatures, dont des dragons, à l'aide d'un arsenal varié et enchanté. La date de sortie du jeu est fixée au 28 janvier 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.