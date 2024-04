Eternal Strands : le créateur de Dragon Age dévoile son nouveau jeu titanesque

Source: Yellow Brick Games et IGN

Source: Yellow Brick Games et IGN

Page 2 : Les images et artworks

Page 1 : Présentation et bande-annonce

Le nom de Yellow Brick Games ne vous parle pas encore, mais le studio a été fondé par des anciens d'Ubisoft et surtout par Mike Laidlaw, le créateur des Dragon Age. Le premier jeu de cette équipe de vétérans est donc très attendu, nous avons cette semaine de premières infos qui mettent l'eau à la bouche.

Eternal Strands sera le premier titre de Yellow Brick Games, il s'agira d'un jeu d'action et d'aventure solo à la troisième personne dans un univers de fantasy. Nous y incarnerons Brynn, une Tisseuse utilisant des capacités magiques et des armes enchantées pour affronter des ennemis, que ce soit des créatures humanoïdes ou d'énormes bêtes. Brynn pourra également utiliser l'environnement à son avantage, escalader n'importe quelle surface et même faire face à des titans. Voici quelques points clés :

Le monde est votre arme Eternal Strands repose sur un gameplay révolutionnaire: la chaleur se propage, le froid glace et la destruction en temps réel permet une réactivité sans précédent en combat. Utilisez la télékinésie pour lancer des troncs d'arbres enflammés sur les ennemis, brisez des arbres à proximité pour bloquer le feu, ou canalisez une force télékinétique brute pour arracher d’énormes roches du sol. Tisseurs de magie Revêtez la Cape, un accessoire enchanté qui canalise la magie brute en flammes déchaînées, en glace extrême et en force télékinétique. Utilisez ses pouvoirs en synergie avec vos armes enchantées et votre armure confectionnée sur mesure, pour un style de combat et une apparence personnalisée. Bloquez les attaques avec un mur de glace magique, déclenchez des vagues de flammes avec une immense lame à deux mains, ou projetez les ennemis d'une falaise avec une force brute. Affrontez des géants Faites face à des adversaires gigantesques et triomphez au combat en combinant épée, magie et agilité. Grimpez sur eux pour les attaquer sous différents angles. Brisez leur armure ou détruisez leurs points faibles pour diminuer leur protection. Utilisez la glace pour immobiliser les membres d'un ennemi imposant, enflammez leur fourrure, ou bloquez leurs projectiles pour retourner leurs attaques contre eux dans des batailles qui laisseront une marque sur l'environnement. Maîtrisez une météo instable Augmentez la force vos pouvoirs de glace lors d’un grand froid soudain pour ouvrir de nouveaux chemins. Utilisez une vague de chaleur pour déclencher un incendie et observez-le se propager vers vos ennemis alors qu'il consume l'environnement de façon dynamique. Un monde riche en secrets Explorez les contrées sauvages et découvrez les secrets enfouis de la capitale Dynevron en escaladant toutes les surfaces. Les capacités magiques peuvent créer des ponts, brûler des barrières ou propulser Brynn à travers le monde. Le système de physique révolutionnaire d'Eternal Strands encourage et récompense la créativité des joueurs dans l'exploration autant que dans le combat. À mesure que les secrets de l'Enclave se dévoilent, retournez au camp de base pour consulter une riche variété de personnages. Chacun est désireux de percer les mystères de ce bastion perdu, autrefois terre de puissance et de connaissances. Un monde de mystères, d'opportunités, de dangers et d'émerveillements : l'Enclave vous attend.

Conformément à la nouvelle politique de Steam concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le développement de jeux, Yellow Brick Games précise qu'il a utilisé l'intelligence artificielle pour créer temporairement des voix et sons, les remplaçant dans la version finale. Une pratique très courante dans le développement de jeux vidéo, mais au moins, elle est désormais transparente ici.

Eternal Strands est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des images et artworks sur la seconde page, ou acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.