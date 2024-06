Eternal Strands : le jeu du créateur de Dragon Age aura... des dragons, la preuve en vidéo

Après avoir créé la franchise de jeux de rôle Dragon Age, Mike Laidlaw a décidé de vivre une aventure en totale indépendance et a fondé Yellow Brick Games, qui développe actuellement son premier jeu, Eternal Strands. Dévoilé il y a moins de deux mois, le titre est déjà de retour cette semaine avec une nouvelle bande-annonce de gameplay :

La nouvelle vidéo nous montre un peu plus en détail l'univers de Eternal Strands, qui sent bon la fantasy colorée, mais la bande-annonce s'attarde également sur les possibilités de gameplay. Le titre d'action et d'aventure à la troisième personne nous demandera pour rappel d'affronter des créatures épiques géantes en leur grimpant dessus, en utilisant des armes, de la magie ou encore en s'aidant de l'environnement. La vidéo montre pour la première fois le Dragon du Pic Cendré, une créature de 25 mètres qu'il va falloir escalader et affronter en plein vol ! Une courte séquence nous dévoile enfin les armes et armures personnalisées qu'il sera possible d'équiper, les joueurs devront choisir leur équipement en fonction des évènements météorologiques et des combats.

Eternal Strands n'a pas encore de date de sortie, il est attendu dans le courant de l'année 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver un tas de produits dérivés de Dragon Age sur Amazon.