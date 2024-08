Eternal Strands : du gameplay contre un gros boss pour le jeu d'action par le créateur de Dragon Age

Dans le cadre de la gamescom 2024, GamesRadar+ organisait le Future Games Show et nous y avons revu Eternal Strands, le premier jeu de Yellow Brick Games. Le studio a pour rappel été fondé par des vétérans de l'industrie, dont Mike Laidlaw, créateur de Dragon Age. C'est donc sans surprise que ce titre aura de gros dragons à affronter.

Nous avons donc eu droit cette semaine à une nouvelle bande-annonce de gameplay d'Eternal Strands, s'attardant sur un combat de boss et la personnalisation des armes et armures. Les développeurs détaillent tout cela :

Nouvelle créature épique volante

Après avoir montré un aperçu du combat contre le boss Arkon des Forges avec son immense marteau enflammé en avril dernier, Yellow Brick Games a dévoilé une nouvelle créature basée sur le feu dans sa dernière bande-annonce : le Dragon du Pic Cendré. Cet ennemi introduit une nouvelle dimension aux mécanismes de combat, démontrant que les joueurs peuvent non seulement escalader ces créatures de 25 mètres, mais également les combattre en plein vol alors qu'elles survolent le monde. Jusqu'à présent, trois créatures épiques basées sur le feu, chacune avec des styles et des capacités distincts, ont été révélées. Six autres créatures géantes restent à découvrir, chacune arborant des apparences uniques et des pouvoirs magiques différents.

Style de combat personnalisé

La nouvelle bande-annonce offre également un aperçu des armures et des armes personnalisées que les joueurs pourront se fabriquer avec les ressources qu'ils récolteront à travers leur exploration. Dans l'environnement magique et instable de l'Enclave, les joueurs rencontreront divers événements météorologiques tels que des blizzards et des sécheresses, nécessitant une adaptation avec les bons matériaux pour être prêts au combat. Les joueurs pourront également définir leur propre style de jeu en relevant le défi de maîtriser un certain type d’armes magiques, qu’elles soient de glace, de télékinésie ou de feu, ou même les combiner toutes.