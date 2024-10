Wuchang: Fallen Feathers, du gameplay contre de monstrueux boss pour le Souls-like chinois

Après avoir refait parler de lui en juin dernier à l'occasion du Xbox Games Showcase, officialisant sa sortie sur Xbox Series X|S, Wuchang: Fallen Feathers était de retour hier soir pour le Xbox Partner Showcase avec une nouvelle bande-annonce de gameplay à admirer juste ici :

Cette vidéo de Wuchang: Fallen Feathers dévoile un peu plus l'histoire du jeu, mais surtout des combats contre des boss. Voici une présentation du titre édité par 505 Games et développé par le studio chinois Leenzee Games :

RPG d'action soulslike, Wuchang: Fallen Feathers vous fera découvrir la sombre et chaotique période de la fin de la dynastie Ming dans la région de Shu, gangrénée par les guerres et une mystérieuse épidémie faisant naître des créatures monstrueuses.

Incarnez Wuchang, une talentueuse guerrière pirate amnésique qui doit naviguer les eaux incertaines de son passé alors même que le terrible Emplumage l'accable. Explorez les profondeurs de Shu en améliorant votre arsenal et en maîtrisant de nouvelles compétences glanées sur vos adversaires tombés. Faites évoluer votre style de combat en sacrifiant le rare mercure rouge et développez les techniques que vous apprenez au cours de votre périple bourré d'action. Améliorez les armes de votre répertoire à l'aide de puissants enchantements pour créer une approche unique du combat et de la stratégie qui conviendra au mieux à votre style.

Combattez des abominations grotesques tout droit sorties d'anciennes légendes et défiez les ténèbres grandissantes qui menacent l'humanité qu'il reste. Votre quête pour la vérité vous conduira dans des temples oubliés, des ruines dévorées par la végétation et des sentiers sombres semés de périls. En rassemblant les souvenirs perdus de Wuchang, vos choix vous mèneront vers l'une des différentes fins possibles, déterminées par vos actions, les secrets découverts et les alliés sur qui vous aurez décidé de compter.

Plongez dans une histoire riche, un système de combat dynamique et des graphismes époustouflants qui vous offriront une aventure inoubliable sur des terres voilées par le chaos et la mort. Parviendrez-vous à découvrir la vérité qui se cache derrière la malédiction de Wuchang et ramènerez-vous la paix à la région de Shu, ou succomberez-vous à ses horreurs dévastatrices ? Le destin de cette terre repose entre vos mains.