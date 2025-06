WUCHANG: Fallen Feathers, nouvelle bande-annonce de ce souls-like chinois délirant

Le Summer Game Fest 2025 a été l’occasion pour 505 Games d’exhiber le fameux WUCHANG: Fallen Feathers avec une nouvelle bande-annonce sombre et envoûtante. Ce souls-like signé Leenzee Games nous plonge dans les dernières années de la dynastie Ming, entre guerre civile, créatures cauchemardesques et ambiance poético-morbide. Le tout sera aussi disponible via le Game Pass, de quoi donner une bonne raison de souffrir dignement cet été.

Inspiré par le folklore chinois, WUCHANG: Fallen Feathers mêle narration cinématographique, combat exigeant et décors à tomber, dans un monde où la beauté rivalise avec l’horreur. Les factions s’affrontent, la maladie transforme les êtres en monstres difformes, et notre héroïne doit percer les mystères de ce chaos en usant d’un système de combat nerveux et d’aptitudes spéciales héritées d’une malédiction aussi mystérieuse que redoutable. Chaque affrontement promet d’être un ballet sanglant où l’erreur ne pardonne pas.





La direction artistique, entre temples ancestraux, forêts brumeuses et villages en ruines, donne à l’ensemble un cachet unique. Un voyage mystique et brutal, parfait pour les amateurs de challenge et d’univers travaillés. La date de sortie de WUCHANG: Fallen Feathers est fixée au 24 juillet 2025 sur PS5, Xbox Series et PC.

