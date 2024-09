VR : une excellente nouvelle pour ce jeu aux 50 millions de ventes

Lancé en 2016, Human Fall Flat est un incontournable pour tous les amateurs de jeux de plateforme et d'énigmes délirants. Le titre de No Brakes Games et Curve Games se base sur une physique douteuse, demandant aux joueurs (jusqu'à 8 en ligne) de parcourir des niveaux en résolvant des puzzles. La recette du succès, Human Fall Flat comptait 50 millions de copies vendues.

Alors qu'il semblait désormais oublié dans les tréfonds de l'histoire du jeu vidéo, voilà que Human Fall Flat est de retour avec une version VR. Les studios dévoilent au travers d'une bande-annonce Human Fall Flat VR, qui bénéficiera de commandes adaptées à la réalité virtuelle et de niveaux inédits. L'aventure sera jouable en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs.

Human Fall Flat arrivera sur Meta Quest 2 et 3, PlayStation VR 2 et SteamVR contre 12,99 €, à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver le casque Meta Quest 3 128 Go à 549,99 € sur Amazon.