Human Fall Flat VR est disponible, sauf sur un casque !

En septembre dernier, Curve Games et No Brakes Games annonçaient une version en réalité virtuelle de Human Fall Flat, leur jeu de plateforme lancé à l'origine en 2016 et comptant déjà plus de 50 millions de joueurs. Un titre très attendu par les amateurs de VR, le jeu se lance cette semaine avec une bande-annonce, mais il y a un petit couac :

Human Fall Flat VR est bien disponible sur SteamVR et Meta Quest 2, 3 et 3S, mais pas sur le PlayStation VR 2. La version PS5 est « toujours en développement et est prévue pour sortir prochainement », No Brakes Games ne précise pas la date de sortie exacte, coup dur pour les joueurs PSVR 2 qui espéraient découvrir le jeu dès cette semaine. Par ailleurs, les joueurs sur Steam ont droit à des avantages, comme 25 % de réduction jusqu'au 14 novembre prochain, 10 % de réduction supplémentaire si vous possédez déjà le jeu de base, une copie de ce titre pour l'achat de la version VR et un casque exclusif pour son personnage in-game.

Si vous n'êtes pas encore équipé, vous pouvez acheter un Meta Quest 3S avec Batman: Arkham Shadow et trois mois d'abonnement à Meta Quest+ contre 325 € sur Amazon.