HUMAN FALL FLAT VR bientôt disponible sur Meta Quest, PSVR 2 et SteamVR

Curve Games et No Brakes Games ont annoncé le lancement prochain de Human Fall Flat VR, la nouvelle adaptation en réalité virtuelle de la célèbre franchise, qui a déjà écoulé plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde. Ce nouvel opus sera proposé sur Meta Quest 2 & 3, PlayStation VR2 et SteamVR, offrant aux joueurs l'occasion de redécouvrir le jeu sous un angle inédit grâce à une expérience immersive en réalité virtuelle.

Une mécanique de jeu adaptée à la VR

La version VR de Human Fall Flat propose une vue à la troisième personne spécialement repensée pour les casques de réalité virtuelle. Les contrôleurs VR permettent de diriger indépendamment les bras de l'avatar, ajoutant ainsi une dimension physique supplémentaire au jeu. Cette approche renforce l’interaction avec les environnements du jeu, permettant aux joueurs de manipuler objets, grimper ou se balancer de manière plus intuitive. Cette édition VR introduit de nouveaux contrôles, rendant certaines actions comme l’escalade ou la manipulation d’objets plus fluides et naturelles, tout en conservant les mécaniques de gameplay qui ont fait le succès du jeu original.

Précommandes et offres exclusives

Les précommandes sont désormais disponibles sur le Meta Store, accompagnées d'une réduction spéciale pour les premiers acheteurs (9,99 € au lieu de 12,99 €). Des offres similaires seront proposées sur Steam et PlayStation VR2 au moment de la sortie officielle.

Une aventure à partager en coopération

Human Fall Flat VR conserve son orientation multijoueur, permettant aux joueurs de s’associer avec jusqu'à trois amis pour résoudre des puzzles et surmonter des défis ensemble. Le jeu comprend plus de 15 niveaux, dont les décors variés incluent des manoirs, des montagnes enneigées, des châteaux et des environnements industriels. Cette diversité d'environnements, également enrichie par les niveaux supplémentaires appelés « Extra Dreams », offre une variété d’expériences et de défis adaptés à la VR.

