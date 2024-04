Stardew Valley : à quand la version 1.6 sur consoles et mobiles ?

Eric « ConcernedApe » Barone a publié le mois dernier la mise à jour 1.6 de Stardew Valley, qui sera la dernière. Après avoir passé plus de 10 ans à créer et améliorer ce Harvest Moon-killer, le développeur indépendant peut enfin se concentrer sur Haunted Chocolatier... même s'il y a encore un détail régler.

La version 1.6 de Stardew Valley n'est pour l'instant disponible que sur PC, mais ConcernedApe ne va évidemment pas oublier les autres plateformes. Alors, quand sortira cette ultime mise à jour sur consoles et mobiles ? Eh bien Eric Barone donne une réponse :

C'est en cours et ça sortira dès que possible. Je n'ai pas de date de sortie précise, mais je donnerai des informations s'il y a quelque chose d'important à partager. J’apprécie vraiment votre patience et votre compréhension.