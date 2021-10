Haunted Chocolatier : le développeur de Stardew Valley dévoile son nouveau jeu

Développé par ConcernedApe, Eric Barone de son vrai nom, Stardew Valley est vite devenu une référence dans le monde des jeux indépendants avec plus de 10 millions de copies vendues, proposant de vivre une aventure champêtre sans pression. Le titre est sorti il y a cinq ans, mais sa création a débuté il y a maintenant 10 ans, ConcernedApe veut donc passer à autre chose.

Et justement, il vient de dévoiler Haunted Chocolatier, un nouveau jeu de rôle et de gestion dans la veine de Stardew Valley, au style graphique très similaire, mais à l'ambiance bien différente. Sur le site officiel du jeu, le développeur indépendant explique qu'il veut créer un titre opposant avec humour le chocolat que tout le monde aime et les châteaux hantés inquiétants. Cependant, les fantômes de Haunted Chocolatier ne seront pas forcément maléfiques ou méchants, le titre se veut avant tout amusant avec un gameplay demandant de récolter des ingrédients, fabriquer du chocolat et gérer sa boutique.

ConcernedApe n'en dit pas trop, le titre n'en est qu'au début de son développement et il ne veut pas se bloquer avec des idées dévoilées trop tôt. Il faudra donc attendre un long moment avant de découvrir Haunted Chocolatier, mais une première bande-annonce avec du gameplay est à admirer ci-dessus.