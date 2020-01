Stardew Valley : 10 millions de copies vendues

Sorti en février 2016 sur PC, Stardew Valley a vite séduit les joueurs et a cumulé plus d'un million de copies vendues sur ordinateurs lors de sa semaine de lancement. Depuis, ConcernedApe a porté son jeu sur consoles et mobiles, sans oublier d'ajouter un mode multijoueur. Et bien évidemment, les chiffres ont continué de grimper depuis.

Comme l'a remarqué DualShockers, le site officiel du jeu indique que Stardew Valley compte désormais plus de 10 millions d'exemplaires vendus, toutes plateformes confondues. Chose intéressante, cette même page mentionnait 6 millions de copies écoulées en août 2019, ce qui signifie que Stardew Valley a attiré 4 millions de joueurs supplémentaires en quatre mois. Sa présence dans un Humble Bundle (encore actif) a sans doute aidé à faire grimper les chiffres.

Stardew Valley est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.