Monster Hunter Rise : 10 millions de copies distribuées et déjà un gros succès pour Sunbreak

La franchise Monster Hunter a connu un succès sans précédent avec Monster Hunter: World sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, son extension Iceborne s'est elle aussi très bien vendue. Plus récemment, Capcom a lancé Monster Hunter Rise, d'abord sur Nintendo Switch puis sur PC, et c'est là aussi une réussite commerciale.

Monster Hunter Rise compte en effet plus de 10 millions d'exemplaires distribués dans le monde, cela inclut pour rappel les copies envoyées aux revendeurs ainsi que les jeux directement vendus au format numérique. Capcom précise que ce succès est lié aux mises à jour gratuites et au portage sur PC, mais aussi à Sunbreak, son extension lancée le 30 juin dernier et qui compte déjà deux millions de copies distribuées sur Switch et PC.

Monster Hunter Rise est déjà bien parti pour faire aussi bien que Monster Hunter World, seul l'avenir nous dira s'il arrivera à devenir le jeu de la franchise le plus vendu. Si vous n'avez pas encore craqué, Monster Hunter Rise: Sunbreak est disponible contre 35,99 € sur Gamesplanet.

