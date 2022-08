Monster Hunter Rise: Sunbreak, l'Espinas de feu confirmé pour la Mise à jour n°2 dans un trailer ardent, plus de 4 millions de copies du DLC vendues !

Le succès de Monster Hunter Rise n'est plus à prouver avec plus de 10 millions d'exemplaires du jeu distribués à travers le monde au dernier recensement début juillet. Et son extension n'est pas en reste, car si elle en était déjà à 2 millions au même moment, Capcom a annoncé en début de semaine que plus de 4 millions de copies du DLC ont été vendues, tandis que le jeu en lui-même a dépassé les 11 millions d'unités écoulées. Bref, tout roule pour cet épisode, qui va encore bénéficier de contenus additionnels gratuits ces prochains mois.

Sa Mise à jour n°1 est encore récente et a vu l'arrivée du Nargacuga sélénite, de la Bazelgeuse Vulcan, du Rathalos d'argent et de la Rathian d'or, entre autres nouveautés. La prochaine update de ce genre est prévue pour la fin septembre et nous découvrons ce jeudi la première créature qui s'invitera alors en jeu, l'Espinas de feu ou Flaming Espinas en anglais, qui partagera l'affiche avec un autre monstre principal et d'autres qualifiés de « rares » et « améliorés ».

