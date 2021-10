Resident Evil 7: Biohazard, plus de 10 millions de copies vendues

Resident Evil 7: Biohazard a su redonner un nouveau souffle à la franchise de Capcom, abandonnant l'action pure pour revenir aux bases du survival-horror, et avec une caméra à la première personne. Un épisode qui a rapidement cartonné, il continue de bien se vendre, et il dépasse aujourd'hui un palier très symbolique.

Capcom annonce en effet que Resident Evil 7: Biohazard s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires, depuis son lancement en janvier 2017. Un record pour la franchise ? Pas forcément. Dans sa liste officielle des Platinum Titles, le studio japonais affiche Resident Evil 7: Biohazard en premier (ici à 9,8 millions de copies vendues, jusqu'à la prochaine mise à jour). Capcom regroupe là toutes les versions du jeu, cette de base et la Gold Edition, au contraire de Resident Evil 5, avec 7,9 millions d'exemplaires vendus pour le jeu de base sur PC, PS3 et Xbox 360, 2,1 millions sur PS4 et Xbox One et 2,3 millions pour sa Gold Edition. Un total donc supérieur à celui de Resident Evil 7: Biohazard, mais qui a cessé de grimper depuis longtemps.

Même si Capcom remercie tous les joueurs qui ont apprécié cet opus, le studio japonais regarde sans aucun doute de près les ventes de Resident Evil Village, qui comptait déjà 4,5 millions de copies distribuées en juillet dernier, un lancement meilleur que celui de Resident Evil 7: Biohazard. Vous pouvez retrouver Resident Evil Village à 46 € sur Amazon.