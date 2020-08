Resident Evil 7: Biohazard devient le jeu le plus vendu de la saga, Capcom fait le point sur les ventes

Resident Evil 7: Biohazard a su réinventer la franchise horrifique de Capcom, qui jusqu'ici avait oublié comment faire peur pour se focaliser sur l'action. Mais l'opus a opté pour une caméra à la première personne, des personnages inédits, un scénario un peu à part et un vrai retour aux sources de l'horreur. Une recette payante, le studio japonais vient de mettre à jour sa liste de Platinum Titles et indique que Resident Evil 7: Biohazard compte désormais 7,9 millions de ventes.

Le titre avec Ethan Winters est donc le Resident Evil qui s'est le mieux vendu de toute la franchise, dépassant les 7,7 millions de copies écoulées pour Resident Evil 5. Du côté des récents remakes, Resident Evil 2 atteint les 7,2 millions de jeux vendus, tandis que Resident Evil 3 stagne à 2,7 millions de copies écoulées (ne dépassant même pas encore les 3,5 millions du Resident Evil 3: Nemesis de la PlayStation). Mais le jeu phare de Capcom, c'est encore et toujours Monster Hunter: World et ses 16,1 millions de copies vendues, RE7 arrive en seconde position, mais aura bien du mal à le dépasser un jour.

Ce classement de Platinum Titles de Capcom met pour rappel en avant les titres qui se sont vendus à au moins un million d'exemplaires, quelques nouveaux jeux font ainsi leur apparition, à l'instar de Resident Evil 4 (dans sa version numérique PS3 et Xbox 360), DmC Devil May Cry Definitive Edition (version remastérisée sur PS4 et Xbox One), Dead Rising (en numérique sur PS4 et Xbox One), Strider ou encore Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (sur PS4 et Xbox One).

Pour rappel, Capcom lancera l'année prochaine Resident Evil Village, suite directe de Resident Evil 7: Biohazard, vous pouvez rattraper votre retard et découvrir le premier volet avec Ethan Winters en édition Gold à 25,99 € sur Amazon.fr.