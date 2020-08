Capcom : des chiffres de ventes pour Resident Evil 3 et Monster Hunter: World

Comme à chaque fin de trimestre fiscal, Capcom fait le point sur les ventes de ses jeux, et le studio japonais publie aujourd'hui un bilan qui se focalise notamment sur Resident Evil 3, Monster Hunter: World et son extension Iceborne, vendue comme un jeu à part, avec des chiffres séparés.

Il est clair que les deux titres ne font pas exploser des ventes, Monster Hunter: World a déjà quelques années dans les pattes, il comptait 15,5 millions d'exemplaires distribués aux revendeurs ou vendus numériquement au 31 mars dernier, et en date du 30 juin 2020, il compte désormais 16 millions de copies vendues. Monster Hunter World: Iceborne passe quant à lui à 5,8 millions de copies expédiées, mais c'est surtout Resident Evil 3 qui fait de la peine. Sorti le 3 avril dernier sur PC, PS4 et Xbox One, il avait été distribué à 2 millions d'exemplaires à son lancement, atteignant les 2,5 millions de copies vendues dans le précédent bilan financier. Aujourd'hui, Resident Evil 3 compte seulement 2,7 millions de copies vendues, nous sommes très loin des 6,5 millions de Resident Evil 2, le remake avec Jill et le Nemesis est vraiment moins populaire que l'opus avec Leon dans le commissariat de Raccoon City.

Dans les chiffres en vrac, le studio japonais affirme que la franchise Resident Evil a dépassé les 103 millions de copies vendues, contre 64 millions pour Monster Hunter, 45 millions pour Street Fighter, 36 millions pour Mega Man, 22 millions pour Devil May Cry et 14 millions pour Dead Rising.

Par ailleurs, Capcom dévoile qu'il a vendu 9,2 millions de jeux lors du dernier trimestre, dont 8,1 millions en dehors du Japon. Parmi ces 9,2 millions, il faut compter 7,35 millions de copies vendues numériquement, preuve que le confinement a permis de mettre en avant les téléchargements au détriment des boîtes. Mais les adeptes de versions physiques peuvent quand même opter pour Monster Hunter World: Iceborne sur PS4 à 30,59 € sur Amazon.fr.