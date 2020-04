Resident Evil 3 : un lancement réussi, mais en deçà de Resident Evil 2

Resident Evil 3 est sorti il y a maintenant dix jours, et Capcom a désormais le recul suffisant pour évoquer la réussite du lancement du titre sur PC, PS4 et Xbox One. Il dévoile ainsi déjà des chiffres de vente pour le projet, ou plutôt le total des copies expédiées au format physique et achetées en édition numérique.

En cinq jours, ce sont 2 millions d'exemplaires de Resident Evil 3 qui ont été distribués par l'éditeur ! Des chiffres satisfaisants ? Sûrement, mais ils restent inférieurs à ceux de Resident Evil 2, qui avaient dépassé les trois millions dès sa première semaine en janvier 2019. Capcom note que RE2 en est désormais à plus de 6,5 millions de copies expédiées, et espère désormais connaitre le même succès sur le long terme avec la suite. La série, elle, culmine à 95 millions au total.

Ce lancement réussi, mais inférieur à celui de son prédécesseur, confirme les chiffres de la sortie sur Steam, où le troisième épisode avait aussi fait moins bien que le deuxième. Le premier objectif du remake sera déjà de dépasser les ventes de l'original de 1999, estimées à 3,5 millions.

